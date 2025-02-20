Комедия «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцем выйдет в России 13 марта

Вышел русский трейлер комедийного боевика «Киллер в отставке» с Кристофером Вальцем («Бесславные ублюдки») в главной роли. Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 13 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Dark Castle Entertainment.

Лента рассказывает об отставном киллере Дэнни Долински, который всё ещё уверен в своём мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но помимо цели, убивает случайных прохожих. Теперь новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката.

Также в актёрский состав вошли Люси Лью («Ангелы Чарли»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Десмонд Иствуд («Последний наёмник») и другие. Режиссёром выступил Саймон Уэст («Воздушная тюрьма»).