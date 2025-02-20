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Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет в 2026 году — инсайдер

Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет в 2026 году — инсайдер
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Инсайдер Sugoi LITE сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет в 2026 году. Режиссёром продолжения вновь выступит Кэйитиро Саито. Однако сама студия Madhouse ещё не раскрывала сроков премьеры второго сезона.

Согласно синопсису аниме, после 10-летнего путешествия и победы над королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.

Первый сезон аниме получил множество восторженных оценок как от критиков, так и от рядовых зрителей.

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