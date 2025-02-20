Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом выйдет 9 января 2026 года

Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом выйдет 9 января 2026 года
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, боевик «Мятеж» (Mutiny) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет в мировом прокате 9 января 2026 года. Выпуском ленты занимается кинокомпания Lionsgate, поэтому наверняка картина официально доберётся и до проката России.

«Мятеж» рассказывает о мужчине по имени Коул Рид, которого обвиняют в убийстве его начальника, магната и миллиардера. Рид пускается в бега и пытается найти настоящего убийцу. Но чтобы доказать свою невиновность, он ещё должен раскрыть международный заговор.

Также в актёрский состав вошли Аннабель Уоллис («Мумия»), Джейсон Вонг («Гнев человеческий»), Роланд Мёллер («Земля моя») и другие. Кресло режиссёра занял Жан-Франсуа Рише, ранее снявший «Крушение» с Джерардом Батлером.

Материалы по теме
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android