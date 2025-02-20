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Состоялась премьера мясного хоррора про моряка Попая

Состоялась премьера мясного хоррора про моряка Попая
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20 февраля состоялась премьера «Мести Попая» — мясного хоррора про культового героя мультфильмов моряка Попая. Выход фильма про персонажа стал возможен из-за того, что в начале 2025 года он получил статус общественного достояния.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат ITN Studios.

Авторами кровавой картины выступили создатели «Винни-Пуха: Кровь и мёд». Однако действия «Мести Попая» разворачиваются в собственной вселенной. Ко всему прочему, в новом фильме студии появились актёры из её предыдущих проектов.

Лента доступна для просмотра в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

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