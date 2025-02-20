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iPhone 15 подешевел в России до рекордных 60 тысяч рублей

iPhone 15 подешевел в России до рекордных 60 тысяч рублей
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На фоне анонса iPhone 16E в России рекордно подешевел iPhone 15. Если на старте за устройство просили от 130 тыс. рублей, то сейчас его стоимость на маркетплейсах снизилась до рекордных 60 тыс. рублей.

За такую цену продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, на прошлой неделе стоимость iPhone 15 Pro в стране упала до 70 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A16 Bionic.

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