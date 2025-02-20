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Блогер Сыендук озвучил новые эпизоды мультсериала «Чемпионы» — трейлер

Блогер Сыендук озвучил новые эпизоды мультсериала «Чемпионы» — трейлер
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Российский блогер и актёр озвучки Дмитрий «Сыендук» Карпов поработал над двумя новыми эпизодами мультсериала «Чемпионы». В грядущих сериях «Игра окончена» и «Поединок» контентмейкер выступит в роли спортивного комментатора.

Видео доступно на YouTube-канале «Союзмультфильм». Права на видео принадлежат «Союзмультфильму».

По сюжету эпизода «Игра окончена» «Метеоры» делают ставку на высокотехнологичную амуницию, а в «Поединке» — на огромные кулаки Таранова. Какой ответ дадут на эти приёмы «Вымпелы» — зрители узнают сами. Напомним, комментатором первых трёх серий выступил известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

Премьера свежих эпизодов состоится 23 февраля в стриминговом сервисе Okko.

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