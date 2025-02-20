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Кевин Бейкон охотится на демонов — на первых кадрах сериала The Bondsman

Кевин Бейкон охотится на демонов — на первых кадрах сериала The Bondsman
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Журналисты издания Vanity Fair опубликовали первые кадры сериала The Bondsman с Кевином Бейконом («Таинственная река», «Убийство первой степени») в главной роли. На них изображены центральные герои шоу в различных локациях.

Проект расскажет о Хабе Хэллоране, который был охотником за головами и на одном из заданий погиб. Но высшие силы вернули его к жизни с одним условием: теперь Хабу предстоит выслеживать порождения тьмы, сбежавшие из ада.

За сценарий отвечает Эрик Олесон, который работал над вторым сезоном «Карнивал Роу» и был шоураннером третьего сезона «Сорвиголовы».

Сериал The Bondsman стартует 3 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.

Первые кадры

Фото: Vanity Fair/Amazon

Фото: Vanity Fair/Amazon

Фото: Vanity Fair/Amazon

Фото: Vanity Fair/Amazon

Фото: Vanity Fair/Amazon

Фото: Vanity Fair/Amazon

Фото: Vanity Fair/Amazon

Фото: Vanity Fair/Amazon

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