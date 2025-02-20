Сетевой экшен Dune: Awakening выйдет 20 мая — трейлер

Разработчики сетевого экшена Dune: Awakening из студии Funcom опубликовали новый трейлер игры. Из него стало известно, что релиз MMO на ПК состоится 20 мая. Также в ролике показали множество свежих геймплейных кадров.

Видео доступно на YouTube-канале Funcom. Права на видео принадлежат Funcom.

Действия Dune: Awakening развернутся в альтернативной вселенной «Дюны». Главным героем выступит безымянный узник, отправленный на планету Арракис. Ему предстоит выбраться из заточения и отправиться в опасное странствие, чтобы узнать правду об исчезновении фрименов.

В Steam уже доступен бесплатный редактор персонажа и бенчмарк для ПК. Предзаказы стартуют в ближайшее время, стоимость стандартного издания составит $ 50. Версия для консолей выйдет позже.