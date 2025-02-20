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GTA 5 масштабно обновят на ПК уже 4 марта

GTA 5 масштабно обновят на ПК уже 4 марта
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Студия Rockstar Games объявила о выпуске некстген-обновления для GTA 5. Оно выйдет уже 4 марта и будет бесплатным для всех владельцев игры.

Культовый экшен от Rockstar Games получит некстген-патч, который улучшит игру до уровня версий для PS5 и Xbox Series. В проект добавят трассировку лучей, ускоренные загрузки и ранее эксклюзивный для новых консолей контент из сетевой GTA Online.

Кроме того, в ПК-версию добавят поддержку апскейлеров AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 3, а также геймпада DualSense и технологии Dolby Atmos. Все актуальные моды для GTA 5 будут работать и в новой версии, подтвердили разработчики.

При этом пользователей со слабыми ПК смогут и дальше играть в старый клиент GTA 5, вышедший в 2015 году.

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