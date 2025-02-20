Системные требования некстген-версии GTA 5 на ПК

20 февраля Rockstar Games объявила о выпуске некстген-версии GTA 5 на ПК. Проект получит масштабный графический патч, который улучшит игру до версии для консолей PS5 и Xbox Series.

Так, для запуска игры понадобится ПК с процессором Intel Core i7-4770 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1630 и 8 ГБ оперативной памяти. Для более комфортной игры понадобится сборка с Intel Core i5-9600K и GeForce RTX 3060.

Для новой версии обязательно наличие SSD-диска.

Минимальные системные требования некстген-версии GTA 5

Операционная система: Windows 10/11

Windows 10/11 Процессор : Intel Core i7-4770 или AMD FX-9590

: Intel Core i7-4770 или AMD FX-9590 Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400

: NVIDIA GeForce GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 105 ГБ SSD

Рекомендуемые системные требования некстген-версии GTA 5

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT

: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 105 ГБ SSD

Фото: Rockstar Games