Системные требования некстген-версии GTA 5 на ПК
20 февраля Rockstar Games объявила о выпуске некстген-версии GTA 5 на ПК. Проект получит масштабный графический патч, который улучшит игру до версии для консолей PS5 и Xbox Series.
Так, для запуска игры понадобится ПК с процессором Intel Core i7-4770 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1630 и 8 ГБ оперативной памяти. Для более комфортной игры понадобится сборка с Intel Core i5-9600K и GeForce RTX 3060.
Для новой версии обязательно наличие SSD-диска.
Минимальные системные требования некстген-версии GTA 5
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD FX-9590
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 105 ГБ SSD
Рекомендуемые системные требования некстген-версии GTA 5
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 105 ГБ SSD
Фото: Rockstar Games
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