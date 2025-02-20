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Системные требования некстген-версии GTA 5 на ПК

Системные требования некстген-версии GTA 5 на ПК
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20 февраля Rockstar Games объявила о выпуске некстген-версии GTA 5 на ПК. Проект получит масштабный графический патч, который улучшит игру до версии для консолей PS5 и Xbox Series.

Так, для запуска игры понадобится ПК с процессором Intel Core i7-4770 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1630 и 8 ГБ оперативной памяти. Для более комфортной игры понадобится сборка с Intel Core i5-9600K и GeForce RTX 3060.

Для новой версии обязательно наличие SSD-диска.

Минимальные системные требования некстген-версии GTA 5

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD FX-9590
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1630 или AMD Radeon RX 6400
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 105 ГБ SSD

Рекомендуемые системные требования некстген-версии GTA 5

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 105 ГБ SSD

Фото: Rockstar Games

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