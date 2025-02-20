Как сообщают журналисты издания Variety, теперь фильмы и сериалы по «Джеймсу Бонду» будет создавать Amazon. Владельцами прав на франшизу выступят три стороны: Amazon, а также продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи. Однако творческий контроль перейдёт самой компании.

С момента своего дебюта в кино более 60 лет назад Джеймс Бонд до сих пор остаётся одним из самых знаковых персонажей в индустрии развлечений… Для нас большая честь продолжить эту легендарную традицию и открыть новую главу в истории агента 007 для зрителей во всех уголках планеты.



Напомним, Amazon купила киностудию MGM в 2022 году вместе со всеми её проектами. Тогда компания получила права на дистрибуцию всех проектов о Джеймсе Бонде, а теперь начнёт отвечать и за творческое развитие франшизы.