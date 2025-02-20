В России стартовали продажи видеокарты RTX 5070 Ti — от 130 тысяч рублей

20 февраля в России стартовали продажи видеокарты NVIDIA RTX 5070 Ti. Запуск устройства в стране произошёл одновременно со всем миром. Графический ускоритель доступен в ассортименте нескольких ритейлеров и на маркетплейсах.

Стоимость RTX 5070 Ti в России

RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC — от 130 тыс. рублей

— от 130 тыс. рублей RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC Plus — от 135 тыс. рублей

— от 135 тыс. рублей RTX 5070 Ti Gigabyte OC — от 136 тыс. рублей

Рекомендованная цена видеокарты RTX 5070 Ti составляет $ 750, что в два раза дешевле той суммы, которую требуют за неё в России. Эксперты считают, что покупать видеокарту стоит только по указанной производителем стоимости.

Если сумма окажется выше, то данная видеокарта потеряет свою привлекательность. Некоторые порекомендовали пока воздержаться от покупки и дождаться нормализации цен на рынке.