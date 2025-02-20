По вселенной «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет новый мультсериал

Компания Nickelodeon объявила, что авторы «Аватара: Легенда об Аанге» работают над новым мультсериалом по вселенной. Будущий проект получил название Avatar: Seven Havens («Аватар: Семь убежищ»).

Анимационное шоу расскажет об эпохе, где мир пострадал из-за последствий неназванного катаклизма. Новым аватаром (после Корры) станет юная девушка из народа Земли, которую люди теперь почему-то считают главной угрозой существованию. Вместе с братом девушке нужно раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь убежищ — последние оплоты цивилизации.

Ожидается, что «Аватар: Семь убежищ» получит 26 эпизодов, которые будут разделены на два сезона. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.