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По вселенной «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет новый мультсериал

По вселенной «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет новый мультсериал
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Компания Nickelodeon объявила, что авторы «Аватара: Легенда об Аанге» работают над новым мультсериалом по вселенной. Будущий проект получил название Avatar: Seven Havens («Аватар: Семь убежищ»).

Анимационное шоу расскажет об эпохе, где мир пострадал из-за последствий неназванного катаклизма. Новым аватаром (после Корры) станет юная девушка из народа Земли, которую люди теперь почему-то считают главной угрозой существованию. Вместе с братом девушке нужно раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь убежищ — последние оплоты цивилизации.

Ожидается, что «Аватар: Семь убежищ» получит 26 эпизодов, которые будут разделены на два сезона. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

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