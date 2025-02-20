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Анонсирован пошаговый рогалик Dead Weight от российской студии

Анонсирован пошаговый рогалик Dead Weight от российской студии
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Российская студия Klukva Games анонсировала стильный пошаговый 2D-рогалик Dead Weight. Тайтл предложит увлекательные сражения, запоминающийся визуальный стиль, обширное древо прокачки и систему мультиклассов.

Видео доступно на YouTube-канале Dead Weight. Права на видео принадлежат Klukva Games.

В Dead Weight геймерам предстоит сражаться с Древними Богами в пошаговых боях в антураже фантастического стимпанка. Для путешествия игрокам нужно выбрать подходящий летающий корабль, запастись топливом и собрать команду. Также пользователи смогут улучшать судно и прокачивать членов экипажа.

Релиз Dead Weight состоится до конца 2025 года в Steam. Проект уже можно добавить в список желаемого по ссылке.

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