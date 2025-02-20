Леонардо Ди Каприо и Дуэйн Джонсон сыграют в криминальной драме от Мартина Скорсезе

Как сообщает издание Deadline, Мартин Скорсезе готовится к режиссуре своего нового фильма. В следующей ленте режиссёра «Славных парней», «Отступников» и других знаменитых картин сыграют Дуэйн Джонсон, Леонардо Ди Каприо и Эмили Блант.

Будущая лента расскажет историю гавайского криминального авторитета, который безжалостно борется за власть. Инсайдеры описывают фильм как смесь тех самых «Славных парней» и «Отступников» в гавайском формате.

Сценарий напишет Ник Билтон, работавший над «Кумиром» для HBO. У безымянной картины пока нет даты выхода — судя по всему, её премьера состоится не раньше 2026 года.