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Леонардо Ди Каприо и Дуэйн Джонсон сыграют в криминальной драме от Мартина Скорсезе

Леонардо Ди Каприо и Дуэйн Джонсон сыграют в криминальной драме от Мартина Скорсезе
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Как сообщает издание Deadline, Мартин Скорсезе готовится к режиссуре своего нового фильма. В следующей ленте режиссёра «Славных парней», «Отступников» и других знаменитых картин сыграют Дуэйн Джонсон, Леонардо Ди Каприо и Эмили Блант.

Будущая лента расскажет историю гавайского криминального авторитета, который безжалостно борется за власть. Инсайдеры описывают фильм как смесь тех самых «Славных парней» и «Отступников» в гавайском формате.

Сценарий напишет Ник Билтон, работавший над «Кумиром» для HBO. У безымянной картины пока нет даты выхода — судя по всему, её премьера состоится не раньше 2026 года.

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