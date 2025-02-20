Илон Маск открыл доступ к чат-боту Grok 3 всем пользователям

Компания Илона Маска xAI сделала общедоступной Grok-3 — новую версию своей нейросети. Чат-бот уже доступен всем желающим в соцсети X (ранее Twitter) абсолютно бесплатно. В компании также пошутили, что это наверняка приведёт к обрушению серверов из-за высокой нагрузки.

Что касается подписчиков Premium+ в соцсети, то они получили расширенный доступ к запросам и продвинутые функции, которых пока нет в бесплатной версии. Однако уже сейчас все пользователи могут задать любой вопрос «Гроку» в том числе с помощью изображения.

Grok-3 — самая продвинутая нейросеть на текущий момент. По первым тестам чат-бот обходит все существующие на данный момент нейросети: Gemini 2.0 от Google, ChatGPT 4o от OpenAI и DeepSeek от одноимённой компании. Особенно хорошо себя новинка проявляет в области математики, естественных наук и программирования.