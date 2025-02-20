Team Liquid прошла во вторую стадию DreamLeague Season 25 по «Доте»

Завершились переигровки в рамках топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2, по итогам которых определился последний участник второй групповой стадии соревнования.
В дополнительных матчах за слот во втором этапе DL S25 сразились Yakult Brothers, Gaimin Gladiators и Team Liquid. В результате двух кругов bo1-серий сильнейшими оказались «жидкие». Остальные команды, в свою очередь, покинули чемпионат.
В рамках второй групповой стадии ивента сразятся восемь коллективов, половина из которых представляет наш регион.
Все участники второй групповой стадии DL S25 по «Доте»:
- BetBoom Team (Россия);
- Chimera Esports (Восточная Европа);
- HEROIC (Южная Америка);
- PARIVISION (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Liquid (Швеция);
- Team Spirit (Россия);
- Tundra Esports (Европа).
Групповая стадия №2 в рамках DL S25 пройдёт в период с 21 по 27 февраля. Две лучшие команды группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, третье и четвёртое место окажутся в нижней, а оставшиеся ростеры вылетят с турнира. Все матчи данного этапа — это best-of-3 противостояния.