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Список участников второй групповой стадии DreamLeague Season 25 по Dota 2 (Дримлига по «Доте»)

Team Liquid прошла во вторую стадию DreamLeague Season 25 по «Доте»
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Завершились переигровки в рамках топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2, по итогам которых определился последний участник второй групповой стадии соревнования.

В дополнительных матчах за слот во втором этапе DL S25 сразились Yakult Brothers, Gaimin Gladiators и Team Liquid. В результате двух кругов bo1-серий сильнейшими оказались «жидкие». Остальные команды, в свою очередь, покинули чемпионат.

В рамках второй групповой стадии ивента сразятся восемь коллективов, половина из которых представляет наш регион.

Все участники второй групповой стадии DL S25 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия);
  • Chimera Esports (Восточная Европа);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • PARIVISION (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Spirit (Россия);
  • Tundra Esports (Европа).

Групповая стадия №2 в рамках DL S25 пройдёт в период с 21 по 27 февраля. Две лучшие команды группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, третье и четвёртое место окажутся в нижней, а оставшиеся ростеры вылетят с турнира. Все матчи данного этапа — это best-of-3 противостояния.

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