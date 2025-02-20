Team Liquid прошла во вторую стадию DreamLeague Season 25 по «Доте»

Завершились переигровки в рамках топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2, по итогам которых определился последний участник второй групповой стадии соревнования.

В дополнительных матчах за слот во втором этапе DL S25 сразились Yakult Brothers, Gaimin Gladiators и Team Liquid. В результате двух кругов bo1-серий сильнейшими оказались «жидкие». Остальные команды, в свою очередь, покинули чемпионат.

В рамках второй групповой стадии ивента сразятся восемь коллективов, половина из которых представляет наш регион.

Все участники второй групповой стадии DL S25 по «Доте»:

BetBoom Team (Россия) ;

; Chimera Esports (Восточная Европа) ;

; HEROIC (Южная Америка);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция);

Team Spirit (Россия) ;

; Tundra Esports (Европа).

Групповая стадия №2 в рамках DL S25 пройдёт в период с 21 по 27 февраля. Две лучшие команды группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, третье и четвёртое место окажутся в нижней, а оставшиеся ростеры вылетят с турнира. Все матчи данного этапа — это best-of-3 противостояния.