Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, начнётся второй этап топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В первый день второй групповой стадии, как и во все последующие, состоятся четыре best-of-3 матча.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 21 февраля, пятница:

13:00. BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 16:30. Team Falcons (Ближний Восток) — PARIVISION (Россия) ;

; 20:00. Tundra Esports (Европа) — Team Spirit (Россия) ;

; 23:30. Chimera Esports (Восточная Европа) — HEROIC (Южная Америка).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.