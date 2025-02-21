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Фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» получит спин-офф с Омаром Си

Фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» получит спин-офф с Омаром Си
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Издание Deadline объявило, что франшиза «Тайлер Рейк: Операция по спасению» получит спин-офф в виде сериала. Главную роль в шоу исполнит Омар Си, известный по фильмам «1+1» и «Сезар».

Действие ещё не получившего названия шоу разворачивается вокруг наёмника, который выполняет опасную миссию по спасению заложников в Ливии. Оказавшись в ловушке между враждующими группировками и безжалостными убийцами, он погружается в эмоциональную борьбу между всеми сторонами.

Сериал, как и фильмы, спродюсируют братья Джо и Энтони Руссо, снявший последних «Мстителей» и «Серого человека». А шоураннером выступит Глен Маззара.

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