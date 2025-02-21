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«Человек-паук 2» получит совместимость со Steam Deck, хотя игра плохо работает на ПК

«Человек-паук 2» получит совместимость со Steam Deck, хотя игра плохо работает на ПК
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Студия Insomniac Games объявила, что «Человек-паук 2» получил полную совместимость со Steam Deck. Это значит, что игра будет очень хорошо работать на устройстве: не должно быть как проблем с управлением, так и неполадок во всём остальном.

Забавно, что экшен теперь стабильно работает на Steam Deck, поскольку он до сих пор плохо оптимизирован для работы на обычных ПК. Рейтинг тайтла в Steam хоть и держится на хорошем уровне, люди до сих пор жалуются, что даже на топовых ПК с RTX 4090 игра глючит, вылетает и выдаёт другие ошибки.

Фото: Insomniac Games

Геймеры призывают ответственных за ПК-порт починить его, а уже потом заниматься другим. «Человек-паук 2» доступен на ПК и PS5.

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