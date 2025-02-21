Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры сериала про андроида-убийцу с Александром Скарсгардом

Появились первые кадры сериала про андроида-убийцу с Александром Скарсгардом
Комментарии

Apple в соцсетях показала первые кадры сериала Murderbot. На них можно увидеть актёра Александра Скарсгарда в образе андроида-убийцы.

Сюжет шоу расскажет о том, как взломавший сам себя андроид-охранник понимает, что его сильно пугают человеческие эмоции. Герою приходится выполнять опасное задание, хотя всё, чего он на самом деле хочет, просто смотреть мыльные оперы и осознавать свои место во вселенной.

Первые кадры шоу

Фото: Apple

Фото: Apple

Шоу основано на книгах «Хроники Киллербота». Они начались с четёрех новелл, выпущенных между 2017 и 2018 годами. Сюжетная линия завершилась полноценной книгой, опубликованной в 2020 году, после чего автор продолжил исследовать мир вселенной через приквелы.

Материалы по теме
Таиланд, убийство и новые герои: стартовал новый сезон сериала «Белый лотос»
Таиланд, убийство и новые герои: стартовал новый сезон сериала «Белый лотос»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android