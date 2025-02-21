Появились первые кадры сериала про андроида-убийцу с Александром Скарсгардом

Apple в соцсетях показала первые кадры сериала Murderbot. На них можно увидеть актёра Александра Скарсгарда в образе андроида-убийцы.

Сюжет шоу расскажет о том, как взломавший сам себя андроид-охранник понимает, что его сильно пугают человеческие эмоции. Герою приходится выполнять опасное задание, хотя всё, чего он на самом деле хочет, просто смотреть мыльные оперы и осознавать свои место во вселенной.

Первые кадры шоу

Фото: Apple

Фото: Apple

Шоу основано на книгах «Хроники Киллербота». Они начались с четёрех новелл, выпущенных между 2017 и 2018 годами. Сюжетная линия завершилась полноценной книгой, опубликованной в 2020 году, после чего автор продолжил исследовать мир вселенной через приквелы.