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Marvel приостановила работу над тремя сериалами — компания меняет приоритеты

Marvel приостановила работу над тремя сериалами — компания меняет приоритеты
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Источники издания Deadline сообщили, что Marvel Studios приостановила работу над сериалами «Нова», «Академия Доктора Стрэнджа» и Terror Inc. Примечательно, что ни одному из этих проектов так и не дали «зелёный свет» на производство.

По данным СМИ, Marvel Studios временно остановила работу над шоу из-за того, что сменила собственные приоритеты в работе. Это решение также отражает новую модель производства телесериалов, которая появилась в Marvel в последние годы. Изначально Marvel подходила к разработке сериалов примерно так же, как и к созданию полнометражных фильмов, но теперь всё иначе.

Если про «Нову» и «Академию Стрэнджа» кто-то хотя бы что-то слышал, то о Terror Inc. вы могли услышать впервые. Это серия комиксов, выпущенная в 1992 году, которая рассказывает об антигерое по имени Террор, обладающим способностью поглощать части тел других людей, получая их воспоминания и способности.

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