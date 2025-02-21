Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый взгляд на Гвен во втором сезоне мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Первый взгляд на Гвен во втором сезоне мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
Аудио-версия:
Комментарии

Создатели мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» опубликовали первые арты с Гвен Стейси. Героиня появится во втором сезоне шоу, притом она будет не просто знакомой Питера Паркера, а будет сама заниматься геройством.

На артах ниже можно увидеть Гвен в своём обычном облике и в супергеройском костюме белого цвета, привычном фанатам.

Фото: Disney

Фото: Disney

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» рассказывает новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступает не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин.

Над вторым сезоном шоу уже почти закончили работу. Более того, уже даже трудятся над третьим сезоном. Проект получил в основном положительные оценки критиков и зрителей.

Материалы по теме
Криминальная классика уровня «Бумера». Обзор фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым
Криминальная классика уровня «Бумера». Обзор фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android