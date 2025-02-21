Первый взгляд на Гвен во втором сезоне мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Создатели мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» опубликовали первые арты с Гвен Стейси. Героиня появится во втором сезоне шоу, притом она будет не просто знакомой Питера Паркера, а будет сама заниматься геройством.

На артах ниже можно увидеть Гвен в своём обычном облике и в супергеройском костюме белого цвета, привычном фанатам.

Фото: Disney

Фото: Disney

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» рассказывает новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступает не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин.

Над вторым сезоном шоу уже почти закончили работу. Более того, уже даже трудятся над третьим сезоном. Проект получил в основном положительные оценки критиков и зрителей.