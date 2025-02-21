Мистический сериал «Рай» от создателя «Это мы» продлили на второй сезон

Издание Variety сообщило, что мистический сериал «Рай» от создателя «Это мы» Дэна Фогельмана получит второй сезон. Съёмки начнутся этой весной.

Премьера проекта состоялась 26 января. Шоу рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать бывшего президента. Однако сразу же выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов: вышло уже шесть серий, финал состоится 4 марта. «Рай» набрал 7 млн просмотров за первую неделю показа на Hulu в США и Disney+ по всему миру. По предварительным данным Disney, полученным от Nielsen, сериал вошёл в топ-10 оригинальных сериалов по версии Nielsen за неделю с 27 января по 2 февраля.