Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мистический сериал «Рай» от создателя «Это мы» продлили на второй сезон

Мистический сериал «Рай» от создателя «Это мы» продлили на второй сезон
Комментарии

Издание Variety сообщило, что мистический сериал «Рай» от создателя «Это мы» Дэна Фогельмана получит второй сезон. Съёмки начнутся этой весной.

Премьера проекта состоялась 26 января. Шоу рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать бывшего президента. Однако сразу же выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов: вышло уже шесть серий, финал состоится 4 марта. «Рай» набрал 7 млн просмотров за первую неделю показа на Hulu в США и Disney+ по всему миру. По предварительным данным Disney, полученным от Nielsen, сериал вошёл в топ-10 оригинальных сериалов по версии Nielsen за неделю с 27 января по 2 февраля.

Материалы по теме
Криминальная классика уровня «Бумера». Обзор фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым
Криминальная классика уровня «Бумера». Обзор фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android