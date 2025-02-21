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Режиссёр «Паразитов» хочет снять хоррор о метро в Сеуле 3 — он мечтает о нём с 2001 года

Режиссёр «Паразитов» хочет снять хоррор о метро в Сеуле 3 — он мечтает о нём с 2001 года
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Пон Джун-хо, режиссёр «Паразитов» и «Микки 17», планирует снять хоррор про сеульское метро. Постановщик думает о проекте с 2001 года, то есть уже почти 25 лет.

По словам Джун-хо, эта лента — скорее что-то вроде «жизненного проекта».

Это что-то вроде моего жизненного проекта. Я думаю об этом с 2001 года.

Пон рассказал чуть подробнее о самом сюжете: в нём будут погони и люди, которые смогут выбирать, на чьей стороне им быть.

Стиль Бонга известен смешением жанров, но на сегодняшний день его единственным «ужастиком» остаётся «Хозяин» с Сон Кан Хо в главной роли, в котором рассказывается о мутировавшем звере, появившемся из реки Хан, который терроризирует жителей Сеула.

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