Эксперт поразмышлял, когда голливудские фильмы вернутся в кинотеатры России

Директор по рекламе сайта «Кино-Театр.ру» Николай Захаров рассказал, когда в Россию могут вернуться голливудские компании со своими картинами. Шансы на это повышаются, однако этому мешают несколько факторов, в том числе основная проблема заключается в невозможности проводить международные транзакции.

Эксперт напомнил, что ушли из страны все мейджоры одновременно по приказу властей, так как добровольно на это никто бы не пошёл.

Ни один мейджор отсюда сам бы не ушёл. Никогда. Только по большой просьбе определённых людей. Вот их попросили, и как они теперь заходить обратно будут, никто вообще понять не может.

По его словам, на сегодня пока нет никаких предпосылок к возвращению голливудских мейджоров в Россию, поэтому разговоры о возобновлении официальных кинопоказов западных картин преждевременны. Начальной точкой к процессу возвращения может стать запуск SWIFT, чтобы денежные транзакции между странами были свободными, заключил он.