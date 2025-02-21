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Дэвид Литч снимет криминальный боевик о грабителях банков

Дэвид Литч снимет криминальный боевик о грабителях банков
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По данным издания The Hollywood Reporter, Дэвид Литч, снявший ленты «Каскадёры» и «Быстрее пули», поставит криминальный боевик. У картины пока нет названия.

Сюжетные подробности не раскрываются, но благодаря источнику THR стало известно, что история расскажет о группе грабителей банков, которые используют социальные сети для трансляции своих преступлений и ведут игру в кошки-мышки с полицией. Других деталей пока нет.

Сценарий написал Марк Бьянкулли, работавший над сериалом «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей», производством займутся Amazon MGM Studios, Imagine Entertainment и 87North.

Даты выхода у боевика пока нет.

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