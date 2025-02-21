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Оливия Колман сыграет в драматическом сериале со смесью детектива и триллера

Оливия Колман сыграет в драматическом сериале со смесью детектива и триллера
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По данным издания Deadline, обладательница «Оскара» и «Эмми» Оливия Колман снимется в главной роли и станет исполнительным продюсером драмы, созданной, спродюсированной и запущенной в производство соавтором «Дела» Сарой Трим.

Проект, который разрабатывается телеканалом FX, вдохновлен датским шоу «Девочка, которая кричала: «Волки!». Сериал с Колман описывается как масштабная семейная драма, которая одновременно выступает детективом и триллером. Дальнейшие подробности держатся в секрете.

В оригинальном проекте социальный работник пытается выяснить, кто говорит правду в семье, где подросток, возможно, страдает от домашнего насилия.

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