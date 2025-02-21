Стало известно, как часто владельцы iPhone меняют свои смартфоны

Издание GizmoChina обратило внимание на исследование компании Counterpoint Research. В нём говорится, что владельцы Pro-версий iPhone значительно чаще меняют свои устройства, чем пользователи базовых моделей.

Аналитики выяснили, что средний срок службы смартфонов у владельцев моделей Pro составляет около двух лет, в то время как пользователи базовых версий меняют свои гаджеты примерно раз в три года. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением потребительского поведения среди владельцев iPhone.

Многие владельцы Pro-моделей считают себя новаторами или первопроходцами, при этом 45% из них первыми осваивают новые технологии. Ещё 25% считают себя лидерами мнений, которые влияют на решения о покупке. Кроме того, пользователи базовых iPhone все чаще переходят на модели Pro из-за эксклюзивных функций и улучшенных камер.