Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно, как часто владельцы iPhone меняют свои смартфоны

Стало известно, как часто владельцы iPhone меняют свои смартфоны
Аудио-версия:
Комментарии

Издание GizmoChina обратило внимание на исследование компании Counterpoint Research. В нём говорится, что владельцы Pro-версий iPhone значительно чаще меняют свои устройства, чем пользователи базовых моделей.

Аналитики выяснили, что средний срок службы смартфонов у владельцев моделей Pro составляет около двух лет, в то время как пользователи базовых версий меняют свои гаджеты примерно раз в три года. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением потребительского поведения среди владельцев iPhone.

Многие владельцы Pro-моделей считают себя новаторами или первопроходцами, при этом 45% из них первыми осваивают новые технологии. Ещё 25% считают себя лидерами мнений, которые влияют на решения о покупке. Кроме того, пользователи базовых iPhone все чаще переходят на модели Pro из-за эксклюзивных функций и улучшенных камер.

Материалы по теме
Всё о новых нейтральных предметах в Dota 2: как выбить и зачарить нужные вещи
Всё о новых нейтральных предметах в Dota 2: как выбить и зачарить нужные вещи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android