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Netflix выпустит восемь фильмов по «Хроникам Нарнии»

Netflix выпустит восемь фильмов по «Хроникам Нарнии»
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Генеральный директор IMAX Рич Гелфонд поделился новыми деталями франшизы «Хроники Нарнии», которая сейчас принадлежит Netflix. По словам топ-менеджера, онлайн-кинотеатр планирует выпустить сразу восемь фильмов серии — и все они должны появиться на больших IMAX-экранах.

Для нас это отличный проект, потому что, насколько я знаю, там запланировано восемь фильмов… И IMAX как раз идеально подходит для запуска франшиз и событий, поэтому нам кажется, что «Хроники Нарнии» — это идеальный IMAX-релиз.

Интересно, что оригинальный цикл «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса включает в себя семь книг. Вполне возможно, в Netflix решили разделить одно из произведений на две части, как это в своё время сделали Warner Bros. с «Гарри Поттером». В компании при этом пока не подтверждали слова СЕО IMAX.

Первые два фильма серии снимет Гретта Гервиг — постановщица «Барби». Съёмки дебютного фильма франшизы начнутся этим летом, а премьера картины состоится 26 ноября 2026 года.

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