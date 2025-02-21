Сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди» по «Детству Шелдона» продлили на второй сезон

Телеканал CBS объявил о продлении сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» на второй сезон. Это произошло ещё до завершения первого сезона, который стартовал в октябре и закончится в мае.

«Первый брак Джорджи и Мэнди» — продолжение сериала «Детство Шелдона», приквела «Теории большого взрыва». Судя по всему, в CBS оказались довольны показателями шоу, которое еженедельно привлекает более 6 млн зрителей только в США.

Новый сериал по знаменитой вселенной посвящён Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе спустя месяц после окончания «Детства Шелдона». К главным ролям вернулись Монтана Джордан и Эмили Осмент. За производство «Первого брака Джорджи и Мэнди» отвечают Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд — все трое работали над «Детством Шелдона».