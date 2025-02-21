Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились новые кадры со съёмок фильма «Наша Russia. 8 марта»

Появились новые кадры со съёмок фильма «Наша Russia. 8 марта»
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал ТНТ опубликовал свежие кадры со съёмок фильма «Наша Russia. 8 марта». Это лента, основанная на популярном ситкоме, который выходил на телеканале ТНТ.

Главные роли в картине исполнили Сергей Светлаков и Михаил Галустян. В числе полюбившихся персонажей, которых вновь увидят зрители, – телеведущий Жорик Вартанов, бывшая учительница Снежана Денисовна, телезритель Сергей Юрьевич Беляков, честный гаишник Николай Лаптев, депутаты Пронин и Мамонов, а также Александр Родионович Бородач.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Вместе с Галустяном и Светлаковым также снялись Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и другие.

Премьера состоится в эфире ТНТ уже 7 марта и в «Кинопоиске».

Материалы по теме
Криминальная классика уровня «Бумера». Обзор фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым
Криминальная классика уровня «Бумера». Обзор фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android