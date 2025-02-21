Появились новые кадры со съёмок фильма «Наша Russia. 8 марта»

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Телеканал ТНТ опубликовал свежие кадры со съёмок фильма «Наша Russia. 8 марта». Это лента, основанная на популярном ситкоме, который выходил на телеканале ТНТ.

Главные роли в картине исполнили Сергей Светлаков и Михаил Галустян. В числе полюбившихся персонажей, которых вновь увидят зрители, – телеведущий Жорик Вартанов, бывшая учительница Снежана Денисовна, телезритель Сергей Юрьевич Беляков, честный гаишник Николай Лаптев, депутаты Пронин и Мамонов, а также Александр Родионович Бородач.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Вместе с Галустяном и Светлаковым также снялись Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и другие.

Премьера состоится в эфире ТНТ уже 7 марта и в «Кинопоиске».