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Боевик «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой стал главной премьерой в истории Apple TV+

Боевик «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой стал главной премьерой в истории Apple TV+
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Компания Apple рассказала об успехах романтического боевика «Ущелье». Фильм с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») и Майлзом Теллером («Топ Ган: Мэверик») стал самой крупной кинопремьерой в истории сервиса Apple TV+.

В Apple не стали делиться конкретными цифрами, отметив лишь, что проект смог обойти крайне успешных «Одиноких волков» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Кроме того, благодаря «Ущелью» число зрителей онлайн-кинотеатра увеличилось сразу на 80% за выходные после премьеры 14 февраля.

«Ущелье» рассказывает историю двух высококлассных оперативников, которые несут пост в сторожевых вышках, расположенных по разные стороны от большого и строго засекреченного ущелья. В нём таится неизвестное зло, которое может стать угрозой для человечества. Режиссёром ленты выступил Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).

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