Вышла сюжетная кампания Delta Force: Black Hawk Down по фильму «Падение Чёрного ястреба»

21 февраля состоялся релиз сюжетной кампании Delta Force под названием «Падение Чёрного ястреба». Пройти одиночную игру можно в том числе в кооперативе — она доступна полностью бесплатно в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Delta Force Game. Права на видео принадлежат TiMi Studio Group.

Delta Force: Black Hawk Down — ремейк одноимённой игры по мотивам фильма «Падение Чёрного ястреба» Ридли Скотта. События проекта разворачиваются в 1993 году и рассказывают о подразделении сил специального назначения США, которые отправляются на выполнение миротворческой операции в Сомали. Выполняя задание по аресту и захвату двух членов «правительства Сомалийского национального альянса», члены отряда вступили в городской бой с многократно превосходившим по численности противником и понесли тяжёлые потери.

Разработчики обещают, что игроков в Delta Force: Black Hawk Down ждёт аутентичное погружение в происходивший конфликт на движке Unreal Engine 5. Пользователям предстоит показать «упорство, решительность и жертвенность, чтобы стать легендой».