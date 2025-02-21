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«Только он»: фанаты призвали Amazon взять Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда

«Только он»: фанаты призвали Amazon взять Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
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20 февраля стало известно, что компания Amazon получила творческий контроль над «Джеймсом Бондом». Это значит, что именно корпорация Джеффа Безоса теперь займётся развитием франшизы, выпуская фильмы и сериалы про культового британского шпиона.

Сразу после анонса глава Amazon спросил у пользователей соцсети X (ранее Twitter), кого бы они хотели видеть в роли следующего Бонда после ухода Дэниела Крейга. Подавляющее большинство лайков собрали ответы с Генри Кавиллом — именно его больше всего хотят видеть в образе знаменитого героя.

Ответ на вопрос Джеффа Безоса с Генри Кавиллом, собравший больше 16 тысяч лайков

Ответ на вопрос Джеффа Безоса с Генри Кавиллом, собравший больше 16 тысяч лайков

Фото: X

Есть только один кандидат — Генри Кавилл.
Только он — Генри Кавилл. Нет даже никаких сомнений.
Это должен быть Генри Кавилл.
Генри Кавилл будет идеальным Бондом.

Джефф Безос пока не подводил итоги опроса, однако в Amazon наверняка обратят внимание на мнение аудитории. Ранее ходили слухи, что роль также предлагали Идрису Эльбе и Аарону Тейлор-Джонсону, однако оба актёра скорее отвергли свою кандидатуру, нежели выразили желание стать частью бренда.

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