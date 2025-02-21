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Monster Hunter Wilds (Монстер Хантер Вайлдс) — когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть, как начать играть

Стала известна точная дата выхода экшена Monster Hunter Wilds от Capcom
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Компания Capcom раскрыла точную дату выхода Monster Hunter Wilds — продолжения знаменитого экшена в открытом мире про уничтожение разнообразных монстров. Проект доберётся до ПК и консолей 28 февраля в разное время.

Так, пользователи PS5 и Xbox Series смогут приступить к игре 28 февраля в 00:00 по местному времени. Владельцам игры в Steam придётся подождать до 8:00 мск. Предзагрузка всех версий стартует ровно за 48 часов до релиза.

Фото: Capcom

Точная дата выхода Monster Hunter Wilds на ПК и консолях

  • Консоли PS5 и Xbox Series — 28 февраля в 00:00 по местному времени аккаунта.
  • ПК (Steam) — 28 февраля в 8:00 мск.

Monster Hunter Wilds — флагманский проект Capcom, который выйдет на русском языке. Разработчики планируют поддерживать проект в том числе после релиза, выпуская обновления и расширения с новым контентом.

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