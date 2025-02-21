Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Игра прямо освежилась, но и не превратилась в «Доту 3»: Mantis — о патче 7.38 в Dota 2

Аналитик и кастер FISSURE Ернар Mantis Уразбаев специально для «Чемпионата» поделился своими мыслями о патче 7.38 в Dota 2.

Мантис как «олдовый» игрок оценил тот факт, что патч не оказался слишком глобальным:

Я выждал первую волну багов и сразу после фиксов с кайфом ворвался в матчмейкинг. Игра прямо освежилась, но и не превратилась в «Доту 3». Для меня это очень важно, ибо я уже старый и необучаемый.

При этом аналитик отметил моменты, которые ему не очень понравились в обновлении:

Есть вопросик к Gleipnir. Мне кажется, артефакт убит. А ещё мне не очень нравится перемещение Рошана через центр карты. То же самое могу сказать и про Терзателя. Уберите эти «балансные перемещения» и воткните уже Рошана в верхний левый угол, а Терзателя в правый нижний. Уверен, что баланс от этого не нарушится.

Кроме этого, талант обратил внимание на ряд других важных изменений:

Надеюсь, что поднимется динамика игры. Надоело смотреть на «грамотное распределение по карте» и бесконечный фарм от команд. Терзатель — слишком важный объект, за который необходимо будет сражаться.

Крафт нейтральных предметов — классная вещь. Теперь не нужно молиться, чтобы тебе выпала определённая «нейтралка».

Khanda — теперь артефакт для магов, а вот Revenant's Brooch выглядит как альтернатива для коров.

Наконец, Ернар дал финальную оценку «Вольным водам»:

Я пока ещё ничего сам не понял, но патчу ставлю 8/10. Дал бы 10, если бы понерфили Glimmer Cape и добавили один к силе Crystal Maiden.

Масштабный патч 7.38 вышел в ночь с 18 на 19 февраля. Разработчики «Доты» изменили карту, а также скорректировали игровой баланс.