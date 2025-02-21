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В Marvel Rivals добавили Существо и Человека-факела из Фантастической четвёрки

В Marvel Rivals добавили Существо и Человека-факела из Фантастической четвёрки
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21 февраля для экшена Marvel Rivals вышел крупный патч. Вместе с ним в игру добавили двух членов Фантастической четвёрки: Существо и Человека-факела.

Существо в Marvel Rivals

Существо выступает танком в сетевом экшене. Он наносит урон в ближнем бою, совершает рывки и может подбросить противников в воздух с помощью удара по земле.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Человек-факел в Marvel Rivals

Человек-факел — атакующий герой. Он умеет летать по всей арене и бросать огненные шары. А ультимативная способность персонажа — большие огненные смерчи.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Вместе с новыми героями в игру также добавили новую карту в Центральном парке Нью-Йорка, новые предметы в боевом пропуске, награды за участие в рейтинговом сезоне и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться в посте от разработчиков в Steam.

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