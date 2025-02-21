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Для «Смуты» выйдет большой аддон «Земский собор» — первые детали

Для «Смуты» выйдет большой аддон «Земский собор» — первые детали
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Разработчики «Смуты» из студии Cyberia Nova раскрыли первые подробности сюжетного дополнения «Земский собор». На его прохождение уйдёт пять-семь часов, а акцент будет сделан на геймплее.

Расширение расскажет про Киршу, который оказался втянут в политические интриги в период проведения Земского собора и сыграл важную роль в воцарении Михаила Романова. Дополнение выйдет до конца 2025 года.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля 2024 года. Игра получила смешанные отзывы от критиков и геймеров, после чего разработчики пообещали поддерживать проект обновлениями и патчами. Авторы сдержали слово и переработали озвучку героев, доработали задания, а также внесли другие изменения в экшен.

Арт

Фото: Cyberia Nova

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