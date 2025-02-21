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Николь Кидман обвинила Голливуд в двойных стандартах в отношении женщин-режиссёров

Николь Кидман обвинила Голливуд в двойных стандартах в отношении женщин-режиссёров
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Оскароносная Николь Кидман пообщалась с журналистами издания Variety. В ходе разговора актриса затронула тему отношения студий Голливуда к женщинам-режиссёрам. По её словам, постановщицы до сих пор сталкиваются с двойными стандартами.

Кидман считает, что женщины находятся под постоянным давлением, поскольку должны выдавать «идеальный результат» с первой попытки. По мнению актрисы, начинающие мужчины-режиссёры с большей вероятностью получат второй шанс, а девушек выбрасывают из индустрии, если им не удаётся снять сильный фильм.

Также Николь Кидман добавила, что такую ситуацию можно изменить, снимаясь в проектах женщин. К примеру, лично она сама за последние восемь лет поработала с 19 женщинами-режиссёрами.

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