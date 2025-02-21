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В Fortnite стартовал новый сезон с Саб-Зиро из Mortal Kombat

В Fortnite стартовал новый сезон с Саб-Зиро из Mortal Kombat
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21 февраля в королевской битве Fortnite стартовал второй сезон шестой главы — он получил название «Вне закона». Главной тематикой сезона стали ограбления, поэтому большинство обликов выдержаны в таком стиле.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Также в игре стартовала коллаборация с Mortal Kombat. В её рамках в королевской битве появился скин Саб-Зиро. Вероятно, в будущем также добавят и Скорпиона. Первый стал частью боевого пропуска, а второй, по словам инсайдеров, будет продаваться во внутриигровом магазине.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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