Опубликованы 30 минут геймплея ремейка «Готики» с русской озвучкой

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21 февраля блогеры и мировые СМИ опубликовали новый геймплей ремейка первой «Готики». Так, YouTube-канал «Подкаст «Критический провал» показал сразу 34 минуты игрового процесса с официальной русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале «Подкаст «Критический провал». Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Кроме того, популярнейший портал IGN опубликовал 22 минуты геймплея «Готики» в разрешении 4К и максимальными настройками графики.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Тем временем скоро ремейк «Готики» получит большую демоверсию — она выйдет уже 24 февраля на ПК и консолях. Пробную версию можно будет пройти до 3 марта, она будет выполнена в качестве отдельной предыстории для показа главных механик проекта.

У ремейка культовой ролевой игры от студии Piranha Bytes пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК, PS5 и Xbox Series.