MrBeast потерял миллионы долларов на шоу «Игры Биста»

Самый популярный в мире блогер MrBeast дал интервью автору канала The Diary Of A CEO. В ходе разговора контентмейкер признался, что на его личном счету находится меньше $ 1 млн. По его словам, миллиардером он считается только «на бумаге».

Видео доступно на YouTube-канале The Diary Of A CEO. Права на видео принадлежат ы The Diary Of A CEO

Также MrBeast поделился, что потратил «десятки миллионов долларов» на производство шоу Beast Games. Ко всему прочему, часть из этой суммы он блогер потратил из собственного кармана.

Напомним, Beast Games — это вольная интерпретация сериала «Игры в кальмара», в которой 456 участников ведут борьбу за главный денежный приз в размере $ 5 млн.