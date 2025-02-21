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Стартовали съёмки сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко — первые кадры

Стартовали съёмки сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко — первые кадры
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В России стартовали съёкми драматического сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко. Также были опубликованы первые кадры с площадки.

Согласно синопсису, заключённый по кличке Старый через 20 лет возвращается в родной город и узнаёт, что у него есть дочь с ограниченными возможностями передвижения. К тому же у Старого осталось одно важное незавершённое дело: на свободе находится его бывший подельник, за которого Старый взял вину на себя.

Также в актёрский состав вошли Кузьма Котрелёв («Рассвет»), Юлия Александрова («Горько!»), Александр Обласов («Сёстры»), Игорь Ознобихин («Реальные пацаны»), Антон Санкевич и другие. Режиссёром выступил Павел Тимофеев («Выжившие»).

Сроки съёмок и дата премьеры пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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