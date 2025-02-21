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Marvel раздумывают над продолжениями «Соколиного глаза» и «Это всё Агата»

Marvel раздумывают над продолжениями «Соколиного глаза» и «Это всё Агата»
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Бывший глава Marvel TV Брэд Виндербаум пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора он поделился, что компания раздумывает над продолжениями сериалов «Соколиный глаз» и «Это всё Агата».

Также Виндербаум призвал никого не торопиться в данном вопросе, поскольку сначала нужно придумать хорошую идею. Сама Marvel пока не анонсировала выпуск вторых сезонов шоу.

Да, мы бы точно хотели сделать второй сезон, но давайте не будем торопиться. Сначала придумаем хорошую идею и только потом будем воплощать её.

«Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Кейт Бишоп стартовал в 2021 году, а «Это всё Агата» с Кэтрин Хан — в 2024-м.

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