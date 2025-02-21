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Съёмки продолжения «Годзиллы и Конга» стартуют в июле

Съёмки продолжения «Годзиллы и Конга» стартуют в июле
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Как сообщают журналисты издания The Cinemaholic, съёмки продолжения «Годзиллы и Конга: Новая империя» стартуют 21 июля. Производство сиквела будет проходить в США и Австралии.

Постановщиком продолжения выступит Грант Спьютор («Дитя робота»), который заменил на данном посту Адама Вингарда — сценариста и режиссёра картины 2024 года. Детали сюжета и полный каст новой части ещё неизвестны.

События «Новой империи» разворачиваются после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись. Лента заработала в мире $ 571 млн, став самым кассовым фильмом в собственной киновселенной.

Сроки и дата премьеры продолжения «Годзиллы и Конга: Новая империя» пока не раскрываются.

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