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Съёмки нового фильма с Леонардо Ди Каприо стартуют летом — инсайдер

Съёмки нового фильма с Леонардо Ди Каприо стартуют летом — инсайдер
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Как сообщает инсайдер Мэттью Беллони, съёмки нового фильма Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленда» и «Вавилона», стартуют летом. Главную роль в будущей картине исполнит Леонардо Ди Каприо.

Ранее журналисты рассказали, что предстоящая лента будет биографической и расскажет о знаменитом исполнителе опасных трюков Ивеле Книвеле. Он больше всего известен по собственному рекорду Гиннесса — за свою жизнь мужчина сломал более 433 костей, исполняя смертельные номера на мотоцикле.

Сценарий фильма был готов уже в декабре 2024 года — его написал Уильям Монахэн, известный по «Отступникам». Полный актёрский состав пока неизвестен.

Сроки и дата премьеры фильма об Ивеле Книвеле пока не раскрываются.

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