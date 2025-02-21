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Тони Далтон вернётся к роли Мечника в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»

Тони Далтон вернётся к роли Мечника в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»
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Как сообщают журналисты издания Variety, Тони Далтон («Лучше звоните Солу») вернётся к роли Жака Дюкейна (Мечник) в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново». До этого актёр появлялся в образе персонажа в первом сезоне шоу «Соколиный глаз».

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Премьера шоу состоится уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+. Тем временем компания Marvel уже начала работу над продолжением — второй сезон вновь снимают в Нью-Йорке.

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