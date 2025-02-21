Некоторые видеокарты RTX 5090 работают хуже из-за отсутствия блоков растеризации

30 января стартовали мировые продажи новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000. По традиции флагманом выступила модель RTX 5090 — самый мощный графический игровой чип на рынке.
Спустя несколько недель после запуска некоторые покупатели обратили внимание на серьёзный брак, о чём сообщает издание TechPowerUp. В их моделях было всего 168 блоков растеризации, хотя в моделях их должно быть 176. Это приводит к тому, что «урезанная» версия работает примерно на 5% хуже в играх и программах, производительность которых напрямую зависит от мощности видеокарты.
Сравнение блоков растеризации у бракованной и обычной видеокарт RTX 5090
Фото: TechPowerUp
Сейчас подобный брак обнаружен у трёх производителей RTX 5090: Zotac, MSI и Manli. Некоторые эксперты предположили, что брак может быть связан с урезанными моделями видеокарты для китайского рынка, которые случайно выпустили в других странах.
В компаниях пока не комментировали ситуацию, NVIDIA также ещё не ответила на запрос СМИ.