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Некоторые видеокарты RTX 5090 работают хуже из-за отсутствия блоков растеризации

Некоторые видеокарты RTX 5090 работают хуже из-за отсутствия блоков растеризации
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30 января стартовали мировые продажи новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000. По традиции флагманом выступила модель RTX 5090 — самый мощный графический игровой чип на рынке.

Спустя несколько недель после запуска некоторые покупатели обратили внимание на серьёзный брак, о чём сообщает издание TechPowerUp. В их моделях было всего 168 блоков растеризации, хотя в моделях их должно быть 176. Это приводит к тому, что «урезанная» версия работает примерно на 5% хуже в играх и программах, производительность которых напрямую зависит от мощности видеокарты.

Сравнение блоков растеризации у бракованной и обычной видеокарт RTX 5090

Сравнение блоков растеризации у бракованной и обычной видеокарт RTX 5090

Фото: TechPowerUp

Сейчас подобный брак обнаружен у трёх производителей RTX 5090: Zotac, MSI и Manli. Некоторые эксперты предположили, что брак может быть связан с урезанными моделями видеокарты для китайского рынка, которые случайно выпустили в других странах.

В компаниях пока не комментировали ситуацию, NVIDIA также ещё не ответила на запрос СМИ.

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