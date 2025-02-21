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Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев сыграет с Расселом Кроу в фильме «Медвежья страна»

Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев сыграет с Расселом Кроу в фильме «Медвежья страна»
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Канадская актриса Нина Добрев нашла себе новую роль в кино. Звезда «Дневников вампира» сыграет в фильме «Медвежья страна» режиссёра Деррика Борте. Девушка присоединилась к Расселу Кроу («Гладиатор») и сыграет причудливую банкиршу, которая становится участницей преступного мира.

«Медвежья страна» — экранизация книги Томаса Перри. Фильм расскажет историю стареющего и грозного владельца ночного клуба Манко Капака, которого однажды грабит преступник в маске. Выясняется, что бизнесмен угодил в противостояние криминальных банд с местным картелем, и помочь ему в этом деле может лишь детектив Ник Слоссер, у которого множество других забот.

Съёмки «Медвежьей страны» уже идут в Австралии и завершатся весной. У ленты пока нет даты премьеры.

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